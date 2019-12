Sarri | “Bisogna puntare sempre alla perfezione | così si può migliorare”

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di sabato 21 dicembre 2019)vigilia della partita di Supercoppa contro la Lazio, l’allenatore della Juventus, Maurizio, ha parlato in conferenza stampa. “In allenamento e in partita, ultimamente, mi diverto. Ho sensazioni buone. Abbiamo dei difetti ma ci possiamo lavorare sopra. Bisogna avere obiettivi utopici,. Ponendoci lacome fine saremoscontenti epotremo migliorare. Abbiamo continuità nei risultati, e nelle ultime partite abbiamo fatto vedere buone cose nel primo tempo. Gli errori fanno parte del percorso ci stanno, il nostro modulo è molto dispendioso”. Sulla formazione: “Oggi vedremo come stanno i giocatori, ieri alcuni erano ancora stanchi dopo Genova. La partita di domani la sento come è giusto sentire una finale. Ci teniamo”. In conferenza stampa insieme al tecnico era presente anche il capitano, Leonardo Bonucci. “La partita contro ...

