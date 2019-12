Sardine | la lettera della musulmana Tabrizi | Ricordatevi che il velo è il vero

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 21 dicembre 2019) Piuttosto che scrivere incerte lettere a Repubblica, care, forse fareste meglio a leggere. Ad esempio, quello che scrive Atussasul sito di Micromega. Atussa è, per usare il suo incipit, «una donna, un' iraniana, un' atea». E si rivolge a voi, caro Cerchietto-in capo Mattia e cari co

fanpage : La lettera delle Sardine: 'Non saremo un partito: noi una rivolta popolare senza precedenti' - giusmo1 : #Sardine, lettera a Repubblica dei quattro fondatori: 'Noi e la libertà di non fare un partito' - repubblica : Sardine, lettera a Repubblica dei quattro fondatori: 'Noi e la libertà di non fare un partito' -