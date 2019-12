Salto con gli sci | Coppa del Mondo Engelberg 2019 | Kamil Stoch regna sulla Svizzera

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 21 dicembre 2019) Vittoria numero 34, e prima della stagione, indeldicon gli sci per. Il polacco, dopo una gara per lui di primissimo livello, trionfa a, in, nel primo dei due appuntamenti che precedono il Tour de Ski. Per il campione olimpico di PyeongChang 2018 il successo odierno arriva con due salti da 138 e 136 metri, per rispettivi 147.2 e 141.5 punti, che gli portano in dote un totale di 288.7 e il giusto riconoscimento per esser stato il migliore in una giornata difficile, in cui si sono disputati tutti insiemedi allenamento, qualificazione e le due serie normali. Seconda posizione per l’austriaco Stefan Kraft, che dopo aver saltato 134.5 metri (142.7 punti nella prima serie rischia di andare a prenderecon un secondo tentativo che unisce stile e velocità: con 137.5 metri e 144.3 punti guadagna quota 287 e la piazza ...

