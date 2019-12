Salmonella | il ministero della Salute richiama lotto di salame

Leggi la notizia su notizie

(Di sabato 21 dicembre 2019) Ilha emesso un avviso di richiamo per undiper pericolo. L’avviso è apparso sul sito delnella giornata di venerdì 20 dicembre nella sezione dedicata ai “richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori”. La stessa azienda produttrice deloggetto del richiamo ha emesso un avviso in data 29 novembre 2019.: ritiratoIloggetto del ritiro è prodotto da Macelleria Perucchetti Giuseppe & C Sns ed è ilnumero B03-10-19 . L’avviso giustifica il ritiro per rischio microbiologico e più nel dettaglio per il possibile rischio di. Il prodotto, stando a quanto si legge nel comunicato, è confezionato nella sede di Gardone Val Trompia, in provincia di Brescia, ed è venduto in confezioni da 400/500 grammi. Gli esperti invitano i consumatori, come sempre in ...

