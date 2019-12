Salerno | scambia foto hard sul telefono con una minorenne | condannato 32enne

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di sabato 21 dicembre 2019) Ignazio Riccio Il gioco perverso tra un uomo di Battipaglia e una ragazza di 15 anni è durato per mesi, fino a quando i genitori dellanon hanno scoperto tutto L’ha contattata tramite WhatsApp, cominciando un po’ alla volta ad acquisire la sua fiducia, tanto da entrare in intimità con lei e poterle chiedere di inviargliintime, in cambio dei suoi scatti. Il gioco perverso tra undi Battipaglia, in provincia di, e una ragazza di 15 anni è durato per mesi, fino a quando i genitori dellanon si sono accorti dello scambio dierotiche. Hanno controllato il telefonino della figlia e hanno scoperto le immagini scabrose. A quel punto è scattata la denuncia alle forze dell’ordine e sono partite le immagini, che hanno portato alla condanna ad un anno di reclusione per l’uomo, accusato di adescamento di minori, prostituzione minorile e ...

