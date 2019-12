Salerno | rubava dai conti correnti degli anziani e dei morti | arrestata ex direttrice

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di sabato 21 dicembre 2019) Ignazio Riccio Negli anni la dipendente ha sottratto ai clienti della sua filiale ben 266mila euro Sfruttava la buona fede dei suoi clienti più, promettendogli investimenti sicuri e fruttuosi; in realtà l’exdi un ufficio postale del Salernitanoi loro soldi. La donna non aveva scrupoli, tanto da svuotare anche idelle persone defunte. Negli anni la dipendente ha sottratto ai clienti della sua filiale ben 266mila euro, fino a quando non è stata, prima indagata e successivamentedalla Guardia di finanza. L'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Riesame del Tribunale di, è stata eseguita dalla Guardia di Finanza di, su delega della Procura della Repubblica locale. L'arresto è scattato in quanto il 19 dicembre la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dai legali dell'indagata, ...

