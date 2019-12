Salerno, la mascotte delle Cotoniere tra i baby pazienti del Ruggi (Di sabato 21 dicembre 2019) Cotomix, la mascotte del centro commerciale Le Cotoniere (via dei Greci 5) ha portato una ventata di allegria e tanti regali ai piccoli pazienti del reparto di Pediatria dell’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno. Il simpatico personaggio, frutto della fantasia degli alunni della scuola Don Milani, vincitori del contest “Crea la tua mascotte”, ha distribuito doni, raccontato fiabe natalizie e giocato con i bambini che hanno voluto fermare l’attimo con decine di foto e selfie. Non è la prima volta che il centro commerciale Le Cotoniere dedica il suo impegno ai bambini e alle famiglie: dopo il successo della mostra Animals, tenuta dal 25 ottobre al 10 novembre, saranno numerosi gli appuntamenti messi in campo nei settori educational e social. L'articolo Salerno, la mascotte delle Cotoniere tra i baby pazienti del Ruggi proviene da Ildenaro.it.

