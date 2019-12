Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 21 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – A Natale emergono i valori più autentici. Roberto, tra i pochissimi capitani indimenticabili del secolo granata, si accomoda sulla poltrona di casa e, illuminato dalle soffuse ma calde luci dell’Albero quasi si emoziona mentre stringe l’esclusivo album dellaredatto per celebrare lagranata nell’anno del centenario.ha un legame viscerale con Salerno. L’unica città – qui è stato anche assessore – che (quasi) gli fa perdere il controllo delle emozioni, gli irrobustisce la voce trasformandola da quella del cervello a quella del cuore. Per inciso: la sua, in serie A, ad Empoli vinse 3-2. (VEDI) L'articoloè undi: l’emozione del) proviene da Anteprima24.it.

anteprima24 : ** #Salernitana, #Breda è un pezzo di storia: l'emozione del Capitano (VIDEO) ** -