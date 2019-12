Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 dicembre 2019) Denunciato per danneggiamento delledeie per le frasi offensive nei confronti. Questo l’esito della bravata di Jordan Jeffrey Baby23,diche due giorni fa ha diffuso in video girato a tarda notte nei pressi del Comando provinciale deidi Napoli, in piazza Carità, nel quale si vede mentre salta sul tettuccio delledeiparcheggiate, sputa e rovescia un bicchiere di birra, il tutto con l’intento di promuovere la sua prossima uscita discografica. Video Twitter L'articolodei, poiall’Arma:diil video e viene denunciato proviene da Il Fatto Quotidiano.

TutteLeNotizie : Sale sulle auto dei carabinieri, poi sputi e insulti all’Arma: trapper di Monza posta il… - LelloEsposito5 : RT @GiorgiaMeloni: Non trovo parole per descrivere questo video schifoso. Spero solo che per questo miserabile che sale sulle vetture dei #… - InvictusRevenge : RT @GiorgiaMeloni: Non trovo parole per descrivere questo video schifoso. Spero solo che per questo miserabile che sale sulle vetture dei #… -