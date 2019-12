Sabato 21 Dicembre sui canali Sky Cinema HD

Leggi la notizia su digital-news

(Di sabato 21 dicembre 2019) Welcome Home - Uno sconosciuto in casa Thriller con Emily Ratajkowski, Aaron Paul e Riccardo Scamarcio. Una coppia americana va in vacanza in Umbria. Un ambiguo vicino sconvolgera' il loro rapporto apparentemente perfetto.(SKYUNO HD ore 21.15/canale 301)Balla coi lupi7 Oscar al western diretto e interpretato da Kevin Costner. Guerra di Secessione: un tenente, trasferito in un avamposto in territorio Sioux, entra in simbiosi col popolo pellerossa.(SKY...

RaiTre : Questa è la casa di Sherlock Holmes, 221 B di Baker Street, 'chissà se ci aprono'. Con la sua narrazione ricca di a… - museiincomune : La mostra “#Canova. Eterna bellezza” al #MuseoDiRoma apre le porte tutti i sabato e domenica fino alle 22 (la bigli… - Palazzo_Chigi : Il Consiglio dei Ministri è convocato domani, sabato 21 dicembre, alle ore 10.30 a Palazzo Chigi. Qui l’ordine del… -