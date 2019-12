Rubano la carrozzella alla bambina disabile e la nonna non può comprare una nuova, quello che fa la nonna è incredibile (Di sabato 21 dicembre 2019) Una storia molto triste di povertà e sfortuna. Una nonna di 72 anni Aura Teresa Márquez, vive in una piccola casa nel quartiere di El Refugio, a Bogotà, la capitale della Colombia. La nonna si prende cura delle sue tre nipoti mentre le figlie, mamme delle bambine, vanno a lavorare facendo pulizie nelle case delle famiglie più abbienti. Una delle nipotine, quando aveva otto mesi è stata colpita dalla meningite e non ha più l’uso delle gambe. Per questo si muoveva in carrozzella che la nonna ogni giorno spingeva fino alla fermata dell’autobus che portava la bambina a scuola. E’ accaduto, però, che un giorno dei balordi hanno rubato al carrozzella e da quel momento la nonna non ha altro modo per far andare la nipotina a scuola che prenderla in braccio, percorrere 25 strade non asfaltate e arrivare alla fermata dell’autobus. Questo ogni girono per due volte al ...

Leggi la notizia su baritalianews

Rubano carrozzella Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Rubano carrozzella