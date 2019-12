Royal Family news | Megan Markle e il principe Harry pensano alla maternità surrogata

Leggi la notizia su newnotizie

(Di sabato 21 dicembre 2019) Meghane ilpotrebbero volerrgare la famiglia, ma in maniera non tradizionale. Ad annunciare questa ennesima ventata di innovazione e rivoluzione portata da Meghanall’interno della famiglia reale è il sito di informazione britannico Daily Star, secondo cui la coppia sta pensando di ricorrere, come già fatto … L'articoloe ilNewNotizie.it.

VanityFairIt : Esiste un vecchio documentario che racconta i reali nelle loro attività quotidiane, è una sorta di reality ante-lit… - zazoomnews : Che fine ha fatto (davvero) «Royal Family» il documentario della BBC sulla Regina Elisabetta? - #fatto #(davvero)… - MarioManca : #TheCrown, Che fine ha fatto (davvero) #RoyalFamily, il documentario della BBC sulla Regina Elisabetta?… -