Rovigo | incidente choc sui binari | 34enne cade e il treno gli trancia i piedi

Leggi la notizia su fanpage

(Di sabato 21 dicembre 2019) La vittima è undi origini nigeriane: ora è ricoverato in gravi condizioni. Le forze dell'ordine stanno indagando sulla dinamica. L'uomo era in compagnia di un amico alla stazione di Polesella, in provincia di: pare che abbia cercato di raggiungere il secondoo senza utilizzare il sottopassaggio.

RovigoOggi : #Incidente sulla #Romea nel comune di Porto Viro, un furgone è finito contro un camion, ferito il conducente, traff… - RovigoOggi : Grave #incidente in stazione a Polesella un 34enne è finito con i piedi sui binari mentre passava un #treno, è feri… - RovigoOggi : I #Vigilidelfuoco hanno individuato l'auto finita nel Fiume Adige, all'interno un uomo di 44 anni, lascia la moglie… -