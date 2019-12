Romolo | il nonno speciale che porta a scuola un bimbo non vedente | premiato da Mattarella

Leggi la notizia su fanpage

(Di sabato 21 dicembre 2019) La storia diCarletti,dal presidente Sergiotra i 32 cittadini italiani che hanno ricevuto riconoscimenti al merito della Repubblica. Ottantaquattro anni, ogni giorno percorre 60 chilometri per accompagnare ail piccolo Xhafer,macedone di 7 anni, che non èe che altrimenti non potrebbe frequentare le lezioni: "Straordinario esempio di generosità e solidarietà".

