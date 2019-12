Ritratto della giovane in fiamme | la regista Céline Sciamma | “Il suono dell’amore è il

Leggi la notizia su movieplayer

(Di sabato 21 dicembre 2019)in: Intervista video ae Valeria Golino,e interprete del film in costume in cui l'amore vive di sguardi e silenzi attraverso la pittura. Dopo aver vinto il premio alla miglior sceneggiatura al Festival di Cannes 2019, arriva finalmente nelle sale italiane, il 19 dicembre,in, film scritto e diretto da. Ambientato nel '700,inracconta la storia di Héloïse (Adèle Haenel), ragazza appena uscita dal convento costretta dalla madre (contessa interpretata da Valeria Golino) a sposarsi, e Marianne (Noémie Merlant), pittrice a cui la nobildonna ha commissionato ilfiglia, che sarà mandato al futuro sposo.in, la recensione: Lamette in scena lo sguardo femminile Marianne ...

