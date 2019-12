Riot In rivolta film stasera in tv 21 dicembre | cast | trama | curiosità | streaming

Leggi la notizia su cubemagazine

(Di sabato 21 dicembre 2019)Inè ilin tv sabato 212019 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco, scheda,, trailer e alcunesul. SCOPRI COSA C’È IN TVInin tv:e schedaTITOLO ORIGINALE:GENERE: AzioneANNO: 2015REGIA: John Lyde: Dolph Lundgren, Matthew Reese, Danielle Chuchran, Eve Mauro, Chuck LiddellDURATA: 87 MinutiInin tv:Jack Stone organizza una rapina in banca. Ma il suo scopo è quello di essere preso e imprigionato per finire in cella con il boss russo Balam, che anche da dietro le sbarre continua a gestire il suo impero del crimine e a controllare una parte delle forze di polizia della città. Il boss infatti è detenuto in una grande cella speciale ...

saramolly_ : 'Quando i Clash arrivarono per la prima volta in Italia vennero celebrati dai fascisti per la loro canzone White Ri… -