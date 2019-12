Rinnovi Napoli | le ultime sulle situazioni di Zielinski e Milik

Leggi la notizia su calcionews24

(Di sabato 21 dicembre 2019), gli ultimi aggiornamentopersonali di: mancano gli accordiclausole per l’estero Tema sempre bollente quello deiin casa. Tanti i giocatori conscottantispalle, tra cui. L’edizione odierna del Corriere dello Sport delinea gli ultimi scenari. Il centrocampista è ancora lontano dall’accordo poiché manca l’accordo sull’importo della clausola rescissoria valida per l’estero: il club azzurro vuole inserirne una da 100 milioni di euro. Discorso esattamente uguale anche per l’attaccante. Leggi su Calcionews24.com

