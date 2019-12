Rifiuti | la battaglia agli inceneritori è un dovere per la salute Ma la stiamo perdendo

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 dicembre 2019) “e filtri antiparticolato delle auto sono responsabili di emissioni incontrollate di particolato ultrafine e nanoparticolato, emissioni che eludono le normative esistenti perché queste particelle sono talmente piccole che non esistono gli strumenti per misurarle. Uno studio pubblicato nel 2013 dalla prestigiosa rivista Lancet Oncology dimostra che un aumento di 10 milligrammi a metro cubo di particelle con diametro inferiore a 10 micrometri (10 millesimi di millimetro) portano a un aumento del 22% di rischio di insorgenza di patologie polmonari, mentre con quelle con diametro inferiore il rischio aumenta quasi del doppio. Più piccola è la particella, più grande è il danno alle cellule umane e quindi alla. Chi sostiene che i termovalorizzatori di nuova generazione producono emissioni, la cui qualità dell’aria in uscita è migliore a quella in entrata, è in ...

