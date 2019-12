Ricorso inammissibile | ex direttrice delle Poste ai domiciliari per furto di oltre

Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 21 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – La Guardia di Finanza di Salerno, su disposizione di questa Procura della Repubblica, ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare degli arrestidisposta dal Tribunale di Salerno — Sezione Riesame, nei confronti di una ex dipendenteItaliane, in qualità di, nonché unica impiegata di un ufficio postale della provincia, la quale carpendo la buona fede di piccoli risparmiatori si è appropriata nel tempo della ingente somma di € 266.000. In particolare, l’indagata ha compiuto negli anni, reiterate operazioni illecite e fraudolente su libretti di risparmio e buoni fruttiferi postali, che hanno portato al depauperamento e, in alcuni casi, al completo svuotamento dei depositi intestati perlopiù a persone anziane ovvero in gravissime condizioni di salute, le quali avevano poca familiarità con ...

