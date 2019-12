Ricette all’italiana | facciamo il filetto di maiale in crosta del 21 dicembre 2019

Leggi la notizia su ultimenotizieflash

(Di sabato 21 dicembre 2019) Dalledi oggi 21la ricetta di Anna Moroni deldiincon contorno di puntarelle condite con un pesto di aglio e acciughe. Anna Moroni nella puntata di oggi disceglie la carne diper il secondo piatto goloso, ildiche inserisce nella baguette che poi viene arricchita da fettine di pancetta. Il profumo possiamo immaginarlo, ci sembra davvero un’ottima idea per un pranzo o una cena. Il consiglio della Moroni per il contorno è semplice, puntarelle, ma possiamo anche aggiungere magari delle patate al forno. Ecco dalledi Anna Moroni la ricetta deldinel pane. Non perdete le altrein tv sempre facili e veloci come questa. ILDIINDI ANNA MORONI –21Ingredientidiin...

BlogSocialTv1 : Ieri in dyt Ricette all'italiana su Rete4 segna 126.000 spettatori 2.0% share e 214.000 1.9% la signora in giall… - RicetteInTv : “Ricette all’italiana”: linguine con ragù di polpo di Anna Moroni - BlogSocialTv1 : Ieri in dyt Ricette all'italiana su Rete4 segna 170.000 spettatori 2.6% share e 188.000 1.6% la signora in giall… -