Ricerca | risposte agli stimoli musicali | così il cervello percepisce le emozioni

(Di sabato 21 dicembre 2019) Un meccanismo neurale comune che permette di percepire la musica come triste oppure allegra nello stesso modo in cui cogliamo leespresse dalla voce umana sotto forma di linguaggio verbale o di vocalizzazioni. Questo il risultato di una serie di ricerche made in Italy che chiariscono le capacita’ deldi comprendere la musica in modo universale ed innato. Il progetto e’ stato realizzato dal gruppo didel Dipartimento di Psicologia di Milano-Bicocca, coordinato dalla professoressa Alice Mado Proverbio. I risultati sono stati pubblicati su due diversi articoli: “ERP markers of valence coding in emotional speech processing” appena pubblicato su iScience e “Shared neural mechanisms for processing emotions in music and vocalizations” pubblicato su European Journal of Neuroscience. E’ stata registrata la risposta bioelettrica ...

