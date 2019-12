Reddito di cittadinanza | assolto 37enne con due lavori

Leggi la notizia su notizie

(Di sabato 21 dicembre 2019)disempre più un mistero. Nella provincia di Agrigento unè stato scagionato dai giudici dall’accusa di truffa, nonostante facesse due. Per i giudici, infatti, non erano ancora passati i fatidici 30 giorni di preavviso.dicon dueIldirimane ancora un mistero per molti, ma i furbetti non mancano mai. Ad Aragona, in provincia di Agrigento, unè statodall’accusa di truffa, dopo aver dichiarato di percepire il redditto di, nonostante portasse avanti ben due. Da regolamento, solo chi è senza occupazione può ottenere la carta rdc, ma il piccolo cavillo sfruttato dall’uomo siciliano gli ha permesso di incassare più soldi senza truffare lo Stato. L’allarme era scattato lo scorso 20 novembre, quando un controllo dei carabinieri di ...

