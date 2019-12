Real Madrid-Athletic Bilbao | probabili formazioni | pronostico e quote

Coppa del Mondo per club - l’ultima edizione : Real Madrid campione - battuto l’Al-Ain : L’ultima edizione della Coppa del Mondo per club è stata vinta dal Real Madrid. Il 22 dicembre 2018 i blancos battono l’Al-Ain. Tra poche ore la Coppa del Mondo per club verrà assegnata per l’anno 2019: a Doha, in Qatar, Liverpool e Flamengo si contenderanno il titolo iridato. Successione al Real Madrid Nell’ultima edizione della Coppa del Mondo per club, disputata a Abu Dhabi, si è imposto il Real Madrid. I ...

Real Madrid : grazie a Valverde - i blancos sono tornati solidi : Valverde è una delle ragioni dell’ottimo stato di forma del Real Madrid. I blancos sono ritornati solidi difensivamente L’inizio di stagione del Real Madrid è stato poco incoraggiante. Oltre agli scarsi risultati, era inquietante la scarsa solidità difensiva della squadra. Distanze lunghe tra i reparti e tante occasioni concesse nelle transizioni avversarie. Oggi i blancos si trovano invece in un eccellente stato di forma, come ...

Raiola : «Real Madrid su Pogba. Ma vuole vincere allo United» : Il noto agente Raiola ha parlato del futuro di Pogba: «In estate il Real Madrid su di lui. Ora vuole vincere al Manchester United» Mino Raiola ha parlato del futuro di Paul Pogba: «Paul scegliendo il Manchester United è tornato a casa. Sarebbe potuto andare ovunque, ma ha scelto col cuore. È una bella persona. Ora vuole avere successo ed essere felice in Inghilterra». «C’è stato un forte interesse da parte del Real Madrid e il Manchester ...

Vinicius - addio al Real Madrid? Due italiane sul brasiliano : Dalla Spagna sicuri: Vinicius è scontento al Real Madrid e vorrebbe lasciare i Blancos. Tantissimi club europei sul giovane attaccante L’attaccante del Real Madrid, Vinicius, sembra aver deciso di lasciare i Blancos. Lo fa sapere la testata spagnola El Desmarque, che rimarca come svariati club si siano fiondati sul talento brasiliano. Le attenzioni maggiori vengono dall’Inghilterra: il giocatore piace a Manchester United, ...

Milinkovic-Savic - assalto finale : il Real Madrid offre 105 milioni alla Lazio - Claudio Lotito può cedere : Un nuovo assalto a Milinkovic-Savic, stella della Lazio che sogna lo scudetto. Sulle tracce del serbo, ora, ci sarebbe il Real Madrid, in verità da tempo interessato al centrocampista offensivo biancoceleste. La notizia viene rilanciata da Don Balon, secondo cui i blancos hanno già preparato un'offe

Basket - Eurolega 2019-2020 : al Maccabi il big match contro il Panathinaikos - tutto facile per il Real Madrid a Vitoria : Tre le partite, oltre a quella dell’Olimpia Milano, che si sono svolte in questa serata di Eurolega. Di seguito andiamo a vedere come sono andate. FENERBAHCE – ZENIT SAN PIETROBURGO 81-84 (22-18, 21-20, 16-22, 22-24)Partono meglio i padroni di casa, spinti da De Colo, Kalinic e Lauvergne, i quali guidano il match nei primi due quarti, toccando un massimo vantaggio di +9. Alla pausa lunga, però, il tabellone dice solo +5. A metà terzo ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : al Maccabi il big match contro il Panathinaikos - tutto facile per il Real Madrid a Vitoria : Tre le partite, oltre a quella dell’Olimpia Milano, che si sono svolte in questa serata di Eurolega. Di seguito andiamo a vedere come sono andate. FENERBAHCE – ZENIT SAN PIETROBURGO 81-84 (22-18, 21-20, 16-22, 22-24) Partono meglio i padroni di casa, spinti da De Colo, Kalinic e Lauvergne, i quali guidano il match nei primi due quarti, toccando un massimo vantaggio di +9. Alla pausa lunga, però, il tabellone dice solo +5. A metà ...

Hakimi tra Realk Madrid e Borussia - il ds del Borussia fa chiarezza : Il Real Madrid ha intenzione di riprendersi Hakimi a fine stagione, ma il Borussia Dortmund vorrebbe provare a trattenerlo Terminato il prestito al Borussia Dortmund, il Real vorrebbe che Achraf Hakimi continuasse la sua carriera a Madrid. Ma le prestazioni del giovane terzino hanno convinto la squadra tedesca a provare a trattenerlo. Ecco le parole del Ds Zorc in conferenza stampa. «Abbiamo espresso più volte il nostro interesse circa la ...

Clamoroso in Barcellona-Real Madrid - è bufera sui social : i motivi : Barcellona e Real Madrid hanno deluso in campo, concludendo il “Clasico” sul punteggio di 0-0 dopo 17 anni. Non accennano a placarsi le polemiche divampate in Spagna dopo il big match di ieri sera. In particolare, è bufera sui social dove i ‘blancos’ si lamentano su Twitter per la mancata concessione di due calci di rigore: “Varane ha subito un fallo da Lenglet e, due minuti dopo, è stato trattenuto per la ...

Barcellona Real Madrid - i Blancos non ci stanno : polemica con l’arbitro : Barcellona Real Madrid, polemica dei Blancos con l’arbitro della sfida. La squadra di Zidane recriminava due calci di rigore Il Clasico di Liga tra Barcellona e Real Madrid è terminato a reti bianche, come non accadeva da tempo al Camp Nou. Un risultato che sposta poco gli equilibri in classifica ma fa infuriare i Blancos. Nel report del match sul sito ufficiale si legge come la squadra di Zidane non sia stata propriamente ...

Real Madrid - Zidane : «Segniamo poco? Non sono preoccupato» – VIDEO : Zinedine Zidane ha parlato dei problemi d’attacco del Real Madrid dopo lo 0-0 contro il Barcellona nel Clasico In conferenza stampa Zinedine Zidane commenta lo 0-0 maturato al Camp Nou contro il Barcellona. Il focus dell’allenatore francese si sposta sui problemi offensivi delle merengues. «Non sono preoccupato, perchè questo è il calcio. Capita che ne segni due o tre e capita che la palla non entra mai. ...

Barcellona Real Madrid - pace in campo e guerra fuori- VIDEO : Barcellona Real Madrid, spostata di un mese e mezzo rispetto alla data originaria, non delude le attese. Finisce 0-0, ma prima della gara si sono registrati duri scontri. Barcellona e Real Madrid hanno pareggiato 0-0 nel ‘Clasico’, la partita più attesa del’anno. Era il recupero della 10^ giornata d’andatya perché il 26 ottobre scorso la […] L'articolo Barcellona Real Madrid, pace in campo e guerra fuori- VIDEO ...

?Barcellona - scontri tra indipendentisti e polizia fuori dal Camp Nou durante Barça-Real Madrid : un arresto : Momenti di tensione a Barcellona, fuori dal Camp Nou, tra gli indipendentisti catalani e la polizia. Lo riporta El Pais che mostra immagini in diretta. I Mossos d'Esquadra sono intervenuti contro...

Delusione Barcellona-Real Madrid - spettacolo solo sugli spalti : il big match tra ‘alieni’ finisce 0-0 [FOTO] : Si è concluso il big match della Liga tra Barcellona e Real Madrid, partita deludente tra due super potenze che però non sono riuscite a sfondare, finisce 0-0. Dopo un buon avvio, i blaugrana si fanno chiudere nella propria area ed evitano il gol grazie al salvataggio di Pique sulla linea sul colpo di testa di Casemiro. Il Real protesta per due rigori non concessi su Varane. il Barcellona esce nel finale, al 31′ tocca a Sergio Ramos ...