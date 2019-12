Leggi la notizia su repubblica

(Di sabato 21 dicembre 2019) Il 42enneno aveva riportato la11enne amadre a novembredue anni. Ma ieri mattina si è presentato all'uscita di scuola e si è allontanato con la bambina. L'avvocato della madre: "Speriamo sia ancora in Italia"

stasudedosss : RT @rep_milano: Rapisce per la seconda volta sua figlia dopo averla riportata a Milano dalla Siria: 'Assurdo che potesse vederla senza rest… - repubblica : Rapisce per la seconda volta sua figlia dopo averla riportata a Milano dalla Siria: 'Assurdo che potesse vederla se… - cronaca_news : Rapisce per la seconda volta sua figlia dopo averla riportata a Milano dalla Siria: 'Assurdo che potesse vederla se… -