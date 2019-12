Raffiche di vento e temporali in Campania | esonda il lago Patria Allerta arancione

Leggi la notizia su ildenaro

(Di sabato 21 dicembre 2019) ioggia ein: allagamenti e disagi si stanno verificando in diverse zone. La Protezione civile della Regionesta coordinando tutte le attività: al momento i maggiori disagi si stanno verificando nel Casertano e nella zona del. Al vaglio una proroga dell’meteo di livello. La situazione più grave si è verificata nella zona del: sul versante di Giugliano indiverse sono le strade allagate. Inondata dalle acque la Circumche è stata interdetta al traffico. La chiusura riguarda sia il versante delche ricade nel comune di Giugliano sia quello ricadente nel territorio di Castelvolturno. L’zione, secondo i controlli effettuati dai tecnici e dalla Polizia Municipale del comune di Giugliano, è dovuta al blocco della foce per l’ammasso di detriti e sabbia trasportati dalle mareggiate e ...

