Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 21 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo una nota stampa di Vittorioin merito al. “Esprimo viva soddisfazione per l’approvazione da parte del Consiglio d’Amministrazione dell’ANAS del progetto definitivo e dell’autorizzazione all’espletamentogara del I° lotto del. Questo risultato rappresenta il coronamentoRegionale presieduta da Caldoro, equale ho avuto l’onore di far parte, che programmò e stanziò fondi per le fondamentali arterie sannite che dovevano essere realizzate o ampliate al fine di liberare il Sannio da un atavico isolamento. Così nel quadro degli interventiRegione Campania, anche sulla base di accordi con il Governo e con l’ANAS, laRegionale presieduta da Stefano Caldoro, con delibera n. 650 del 15 dicembre 2013, ...

anteprima24 : ** #Raddoppio #Telesina, #Fucci: 'Coronamento dell’impegno della #Giunta #Caldoro' ** -