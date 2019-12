Quelli che il Calcio | gli ospiti di domenica 22 dicembre su Rai 2

Leggi la notizia su dituttounpop

(Di sabato 21 dicembre 2019)che ilglidi22su Rai 2 dalle 14:00. Ultimo appuntamento dell’anno in compagnia di Mia Ceran, Luca e Paolo alla guida diChe il: la Serie A si ferma e riprenderà soltanto il 5-6 gennaio. Poche le partite della, tra anticipo del mercoledì, del venerdì, tre partite sabato e Lazio – Verona che si giocherà a febbraio per la Supercoppa Italiana che sarà su Rai 1 dalle 17:30 tra Lazio e Juventus (qui tutti i dettagli su come vedere le partite di Serie A). Il trio di conduttori farà un po’ di esercizio fisico prima dei panettoni con la campionessa di ciclismo Vittoria Bussi, sotto lo sguardo attento dell’ex tennista Corrado Barazzutti. La connazionale di Ibrahimovic, Filippa Lagerback, fornirà invece una panoramica sul Natale svedese, mentre Enrico Lucci sarà a Roma insieme a Solange per i regali dell’ultimo ...

