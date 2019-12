Programmi TV di stasera | sabato 21 dicembre 2019 Amadeus chiude la maratona benefica di

Leggi la notizia su davidemaggio

(Di sabato 21 dicembre 2019)Rai1, ore 20.35: Telethon – I Soliti Ignoti Il Ritorno In diretta dal Teatro Delle Vittorieconduce Soliti Ignoti Speciale Telethon, che conclude latelevisiva per la ricerca contro le malattie genetiche rare. Ospiti Stefano Accorsi, Edoardo Leo, Rocco Papaleo, Massimo Ceccherini, Simona Ventura, Lorella Cuccarini, Riccardo Rossi, Il Volo, Vittoria Puccini, Benedetta Porcaroli. Tra loro, alcuni giocheranno la partita e si cimenteranno con l’indagine per indovinare il maggior numero delle identità presenti in studio, altri faranno parte del gruppo di identità da svelare e altri ancora saranno ospiti speciali che regaleranno sorprese e momenti di grande spettacolo durante la serata. La vincita della serata sarà interamente devoluta a Telethon. Rai2, ore 21.05: NCIS - Replica 16×04 – Il Terzo incomodo: Mentre Gibbs cerca di godersi qualche giorno ...

zazoomnews : Programmi tv di stasera 21 dicembre: “Soliti ignoti: il ritorno” su Rai Uno “Mamma ho preso il morbillo” su Italia… - ilpost : Cosa c’è stasera in TV - SerieTvserie : Stasera in TV: programmi, film, canali, cosa vedere oggi 21 dicembre 2019 -