Primavera 1 | Juventus Bologna 3-2 | cronaca e risultato

Leggi la notizia su calcionews24

(Di sabato 21 dicembre 2019) A Vinovo, la 13ª giornata del campionato1 2019/20 tra: sintesi, tabellino,e voti (dal nostro inviato Mauro Munno) -Lachiude con un successo il suo 2019: 3-2 al, sconfitto due volte nel giro di quattro giorni. I gol bianconeri tutti nel primo tempo: Da Graca, Portanova e Tongya. Nella ripresa due rigori di Juwara e il calo di fisico dei bianconeri riaprono la partita ma non cambiano l’esito del match.3-2 Lachiude positivamente il suo 2019 con un 3-2 sulall’Ale&Ricky di Vinovo. Dodicesimoutile consecutivo per i bianconeri che si confermano squadra totalmente in salute e ancora in gioco su tutti e tre i fronti: campionato, Coppa Italia e Youth League. Ilcontinua a navigare in acque mosse della classifica, conturbate dalla quarta sconfitta ...

JuventusFCYouth : #Under19 | ?? 1' | Inizia la sfida contro il Bologna. #FinoAllaFine, bianconeri! ?? ?? Guardala LIVE su… - JuventusFCYouth : #Under19 | FT | ALTRI TRE PUNTI PER CHIUDERE IL 2019! ?????? ?? Guarda LIVE su - JuventusFCYouth : #Under19 | ? HT | Gran primo tempo bianconero! ?? Juve avanti con i gol di Da Graca, Portanova e Tongya. ?? Guarda L… -