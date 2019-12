Previsioni Meteo Torino e Piemonte | domani giornata poco nuvolosa | clima mite per il

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di sabato 21 dicembre 2019) A, domenica 22 dicembre,in prevalenza, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante lala temperatura massima registrata sarà di +13°C, la minima di +5°C, lo zero termico si attesterà a 2100m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allertapresente.: tempo ben soleggiato in Valpadana e Liguria grazie a correnti più stabili nord-occidentali, conche rimaneper il periodo: assenza di gelate e valori diurni prossimi ai +12-13°C su pianurase, fino a +14-16°C sulla Liguria. Addossamento di nubi sui versanti alpini di confine, con nevicate a tratti anche moderate e in genere dai 1200-1400m di quota. Ventilazione che rimane vivace di Libeccio sulla Liguria, con mare mosso o ...

3BMeteo : Previsioni #meteo per questo weekend pre natalizio - comunevenezia : #AcquaAlta Nuove previsioni meteo peggiorative per la notte tra sabato e domenica ??Possibili 140cm alle ore 9:30… - CorradoPecchio : RT @sempreciro: Lo dite voi a mia moglie che Tinder è una app per le previsioni meteo che a me non mi crede? -