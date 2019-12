Previsioni meteo 22 dicembre | maltempo e forte vento | acqua alta a Venezia

Leggi la notizia su fanpage

(Di sabato 21 dicembre 2019) Ledi domenica 22indicano che sarà una giornata di, con tempeste di, temporali e nubifragi. Allerta arancione della protezione civile in 11 regioni. Ma da lunedì atteso un colpo di scena a livello atmosferico che porterà sole durante le feste di Natale.

