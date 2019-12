Prevenzione Tumore | regole e consigli da seguire

Leggi la notizia su inews24

(Di sabato 21 dicembre 2019) Ladelrappresenta una delle maggiori possibilità per contenerlo e limitarne gli effetti. Idell’AIRC su come effettuarla e contrastare l’insorgere della malattia Cancro,, due parole che continuano a spaventare. Tanto è stato fatto, molto resta da fare per far progredire ulteriormente la ricerca medico-scientifica e abbassare l’indice di mortalità. A … L'articolodaproviene da www.inews24.it.

luca_bertini5 : RT @EliLillyItalia: Sai perché la diagnosi precoce è importante? Riceverla tempestivamente può cambiare l'andamento e l'esito della malatti… - irenestorti1 : RT @EliLillyItalia: Sai perché la diagnosi precoce è importante? Riceverla tempestivamente può cambiare l'andamento e l'esito della malatti… - EliLillyItalia : Sai perché la diagnosi precoce è importante? Riceverla tempestivamente può cambiare l'andamento e l'esito della mal… -