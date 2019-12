Premier, Evrton Arsena: Ancelotti e Arteta presenti in tribuna (Di sabato 21 dicembre 2019) Premier, finisce a reti inviolate il match tra Everton e Arsenal. In tribuna presenti sia Ancelotti che Arteta Giornata di novità in casa Everton. Oggi è arrivata l’ufficialità di mister Ancelotti che dalla prossima settimana inizierà la sua nuova avventura sulla panchina del club inglese. Allo stesso modo anche Arteta inizierà proprio nel boxing day la sua esperienza sulla panchina dell’Arsenal. Entrambi i tecnici erano presenti oggi in tribuna nel match terminato 0-0 tra Everton e Arsenal. Leggi su Calcionews24.com

