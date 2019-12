Prato | operai in sciopero per le condizioni di lavoro multati 4mila euro Il sindacato

Leggi la notizia su tpi

(Di sabato 21 dicembre 2019) Multe diai lavoratori inper effetto del decreto sicurezza 21 lavoratori disono scesi in strada per protestare contro le proprielavorative e per questo sono stati, ricevendo sanzioni pari a. La protesta sindacale è avvenuta il 16 ottobre scorso davanti alla Tintoria Superlativa di via Inghirami, a, ma per le autorità i manifestanti hanno messo a rischio la sicurezza attuando un blocco stradale. Blocco che, secondo ilSi Cobas che ha organizzato la protesta, non è mai avvenuto. Le multe sarebbero la diretta conseguenza di una norma contenuta nel Decreto sicurezza voluto dall’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini, e rappresentano per illa sua prima applicazione a livello nazionale. Per questo i lavoratori hanno indetto una nuova protesta, che si è tenuta oggi, 21 dicembre, a ...

