Portici | vittoria col lutto al braccio per gli azzurri | il ricordo a Luca Alvieri

(Di sabato 21 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto(Na) – Poco fa si è concluso allo stadio San Ciro diil match valevole per la 17esima giornata del girone G di Serie D, trae Latte Dolce Sassari. Terminato con laper 3 a 2 dei vesuviani. L’incontro è avvenuto nello stesso giorno in cui glihanno ricevuto una tragica notizia. Questa mattina, infatti, è venuto a mancare, lo storico addetto stampa del. I ragazzi di mister Mattiacci, scesi in campo con ilal, hanno voluto così omaggiarealla grande, conquistando una“inattesa” contro i terzi della classe del Sassari. Dopo lo svantaggio inziale al minuto 34, firmato dal sardo Virdis. Glisi rialzano grazie alla doppietta di Coratella che porta i padroni di casa in vantaggio di 2 a 1 a fine primo tempo. Nella seconda frazione di gioco, Improta allarga le ...

