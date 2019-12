“Per le autostrade possibile gestione Anas” ​Scontro nel governo | i renziani votano no

Leggi la notizia su lastampa

(Di domenica 22 dicembre 2019) Il Milleproroghe approva una norma per colpire. Per ora confermato il blocco delle tariffe al 31 luglio

Mov5Stelle : I partiti preferiscono perdere tempo in un'opera faraonica e inutile come il #Tav invece di capire come sia possibi… - gbrera : RT @robertopatrizi1: @SkyTG24 I francesi vedono sta cosa insignificante te pjiano per culo per sempre,quando loro scendono in piazza per a… - OmbraDuca : RT @dukana2: #Renzi vota per i suoi finanziatori! I criminali di #Autostrade #Benetton che vogliono continuare ad uccidere innocenti! #Ital… -