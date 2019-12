Leggi la notizia su agi

(Di sabato 21 dicembre 2019) "Ben vengano questi risultati che sono stimolanti per tutta la squadra. Speriamo che questodelle nostre brave ragazze duri tutto l'anno e che qualcuna di loro riesca a vincere la Coppa del mondo generale che è impresa mai riuscita da un'azzurra. Dico che alle spalle di questi trionfi c'è un grande lavoro di gruppo". Così in un'intervista con l'AGI, Deborah, la più blasonata e conosciuta sciatrice italiana della storia., oggi 49 anni, mamma di tre figli che si dedica al volontariato con una sua associazione onlus, è famosa nel mondo anche per essere stata la prima atleta ad aver vinto una medaglia d'oro in tre diverse edizioni dei Giochi olimpici. Deborah, 16 vittorie in Coppa del mondo, tre ori iridati tra il 1996 e il 1997, si è laureata campionessa olimpica nel 1992 in supergigante ad Albertville, nel 1994 in slalom gigante a ...

blogLinkes : Per la Compagnoni è un 'momento magico per le azzurre' - enzo27113360 : MIMMO LUCANO ,COMPAGNI E COMPAGNONI, TUTTI A SPASSO A PRENDECI X PER IL CULO. VOGLIONO MANDARE IN GALERA CHI GLI… - SimoneVigoni : RT @lazarismo: Primi 6 minuti Compagnoni prima ci tiene a ricordare dal nulla come cristiano ronaldo fu espulso in Champions per aver 'spet… -