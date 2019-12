Pensioni ultime notizie | Quota 100 2020 | cosa cambia e cosa resta uguale

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di sabato 21 dicembre 2019)100: si potrà usufruire di100 se si matureranno i requisiti contributivi e anagrafici entro il 31 dicembre 2021. Per i beneficiari under 67 che lavorano spunta un nuovo adempimento. Omicidio Rosboch: condannato a 30 anni Defilippi, la cassazione conferma: chi può usufruire di100 I requisiti per accedere a100 non cambieranno nel. Dunque, entro il 31 dicembre 2021, bisognerà maturare i già noti requisiti: 62 anni di età, 38 anni di contributi (di cui 35 al netto di periodi di disoccupazione, malattia e infortunio). Una volta che la domanda di pre-pensionamento verrà accettata per uscire dal lavoro si dovrà aspettare l’apertura della cosiddetta “finestra”: avverrà dopo 3 mesi per i dipendenti del settore privato e di 6 mesi ...

