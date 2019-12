Patuanelli,Alitalia:6 mesi per salvarla

"Lo Stato entrerà in ArcelorMittal Italia ma definire la quota è prematuro". Lo assicura il ministro dello Sviluppo,che parla sul Messaggero parla anche di: "Seiperma questo,dopo il no di Atlantia, è l'ultimo tentativo perché l'azienda perde 2mln al giorno". Per mantenere i livelli occupazionali dell'ex Ilvapunta sull'aumento della "produzione di 2 mln di tonnellate, con lo Stato che si fa carico della transizione dal carbone all' elettrico".(Di sabato 21 dicembre 2019)