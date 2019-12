Patto per la salute | arriva l’infermiara di famiglia

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di sabato 21 dicembre 2019) L'infermiere di/comunita' entra ufficialmente a far parte dei pilastri dell'assistenza territoriale in tutto il Paese. Ilper laapprovato prevede che accanto ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta e agli specialisti ambulatoriali e ai farmacisti ci sia "l'assistenza infermieristica di/comunita', per garantire la completa presa in carico integrata delle persone". E aggiunge anche la necessita' della "valorizzazione delle professioni sanitarie, in particolare di quella infermieristica, finalizzata alla copertura dell'incremento dei bisogni di continuita' dell'assistenza, di aderenza terapeutica, in particolare per i soggetti piu' fragili, affetti da multi-morbilita'"."La professione fa un altro passo avanti nel suo cammino, entra nelle case delle persone, contrasta le disuguaglianze soprattutto nelle aree interne e garantisce ...

