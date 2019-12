Papà si sente male | il figlio di tre anni esce in strada con il suo camion giocattolo e

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 dicembre 2019) Era a casa da solo con ilquando questo si è sentito, accasciandosi sul divano. Allora ha preso il suodei pompieri, ha aperto la porta di casa ed è uscito in, percorrendo da solo centinaia di metri incon la sirena accesa in cerca di aiuto. È quanto ha fatto un bambino di tredi Twenty, nel Lincolnshire (Regno Unito), come riporta la Bbc, che è riuscito così a salvare la vita al padre. Stefan Snowden, questo il nome del piccolo, è stato infatti notato da due donne che lo hanno visto aggirarsi da solo in mezzo al traffico e lo hanno subito bloccato, mettendolo in sicurezza e avvisando la polizia. Agli agenti il bimbo ha spiegato che il padre stava, così subito scattati i soccorsi. La madre, Carla Neve, 25, ha spiegato ai media che il marito, Marc Snowden, soffre di una patologia che lo porta ad avere di frequente dei malori, a ...

