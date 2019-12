Papà si innamora del fidanzato della figlia | “Ci sposeremo presto”

Leggi la notizia su notizie

(Di sabato 21 dicembre 2019) Nuovo amore per Barrie Drewitt – Barlow, il milionario famoso per essere stato il primo ad avere avuto dei figli con il proprio compagno tramite la maternità surrogata nel Regno Unito. “Mi sonoto di Scott” – l’ex-, avrebbe dichiarato. Un nuovo amore Il nome di Barrie Drewitt – Barlow, 55enne inglese, non è sicuramente nuovo per tutti. In relazione con Tony Drewitt – Barlow da ben 32 anni, i due erano già diventati famosi nel 1999 per essere diventati la prima coppia omosessuale ad aver avuto figli nel Regno Unito grazie alla maternità surrogata, e da cui erano nati Saffron e il gemello Aspen. Una famiglia allargatasi nel tempo con l’arrivo, sempre grazie alla maternità surrogata, di Orlando, Dallas e Jasper. Ora Barrie avrebbe annunciato di essersito di Scott Hutchison, 25enne che in passato era ...

