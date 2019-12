Papa: migranti simbolo scartati società

"Servire i più deboli e emarginati, in particolare iforzati che rappresentano in questo momento un grido nel deserto della nostra umanità". Così ilincontrando la Curia Romana. Si tratta di "persone umane che sono ildi tutti glidellaglobalizzata. Vanno svegliate le coscienze dinanzi alla realtà del Mediterraneo divenuto per troppi un cimitero",ha aggiunto. "Non siamo più nella cristianità", bisogna "cambiare la mentalità pastorale", perché la fede viene spesso "negata, derisa,ridicolizzata".(Di sabato 21 dicembre 2019)