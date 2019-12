Paola Perego Instagram | selfie in camera da letto | «Ma che hai fatto al viso?

Leggi la notizia su urbanpost

(Di sabato 21 dicembre 2019) «My magic place, my magic Africa», recita così la didascalia dell’ultimo post sudi, conduttrice, attrice, imprenditrice ed ex indossatrice italiana, che si vede sempre meno in televisione. Secondo indiscrezioni la 53enne lombarda, che si sta godendo alcuni giorni di relax in Kenya, potrebbe presto tornare in Italia per ragioni di lavoro. Stando a quanto riportato sul settimanale “Oggi”è pronta a cambiare “maglia” e a tornare a Mediaset: “Da qualche meseè lontana dalla televisione. Si sussurra però con insistenza che per lei potrebbe profilarsi un futuro negli studi tv di Cologno Monzese. Che suo marito Lucio Presta, potente agente televisivo, stia trattando il passaggio della suaa Mediaset? Se si, con quale programma?”. Questa la pillola del giornalista Alberto Dandolo apparsa sul noto ...

