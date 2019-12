Pallanuoto femminile | Holiday Cup 2019 | USA-Italia 11-2 Il Setterosa giocherà per il

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 21 dicembre 2019) Si chiude con una pesante sconfitta per illa prima fase dellaCup di: la Nazionalena viene infatti battuta per 11-2 dalle padrone di casa degli USA e viene così relegata nella finalina per il terzo posto contro la Russia, che sioggi pomeriggio alle ore 16.00ne. Per il titolo la sfida sarà USA-Olanda. Nell’altra partita di giornata infatti la Russia batte e scavalca il Canada, vincendo 9-7 (riposa proprio l’Olanda) e così la classifica finale del girone all’na è la seguente: USA 11, Olanda 7,5, Russia 4, Canada 3. Si ripropongono, per determinare le posizioni sul podio, le gare della seconda giornata, quando entrambe le sfide terminarono ai rigori. Canada quinto. La pesante sconfitta con gli USA arriva in una gara in equilibrio soltanto per otto minuti: le americane infatti a fine primo quarto ...

marcoservida : beppesala, mentre la Cozzi diventa un cinema, mente la Cozzi si dice 'inagibile' le squadre di pallanuoto di Milano… - marcoservida : beppesala, mentre la Cozzi diventa un cinema, mente la Cozzi si dice 'inagibile' le squadre di pallanuoto di Milano… - zazoomnews : Pallanuoto femminile Holiday Cup 2019: Italia-Canada 9-12. Il Setterosa viene sconfitto dalle nordamericane -… -