Pallanuoto femminile | Holiday Cup 2019 | Italia-Russia 9-14 Il Setterosa chiude al quarto

(Di sabato 21 dicembre 2019) Sicon ilposto laCup per il: la Nazionalena diè stata sconfitta nel match appena andato in archivio per 9-14 dalla, formazione che le azzurre avevano battuto ai rigori nel primo girone all’na. Nella finale per il primo posto gli USA hanno battuto l’Olanda per 12-6. Due volte avanti le azzurre nel primo, prima con Carrega in superiorità numerica, poi con Emmolo su rigore, ma per due volte le russe pareggiano. Il primo break arriva da parte delle russe nella seconda frazione, quando in poco più di quattro minuti il punteggio recita 2-5. Marletta va due volte in gol, ma la difesa soffre ed a metà gara lo score è di 4-7. Nel terzo periodo le reti in superiorità di Carrega e Marletta riportano l’a -1 sul 6-7, ma le russe ritornano a +3, prima del gol di Chiappini che porta ...

