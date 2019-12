Palestina, seconda visita per il Garante italiano dei diritti dei detenuti e Associazione Antigone (Di sabato 21 dicembre 2019) Prosegue con buoni risultati lo scambio di best practices e attività formative tra Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e istituzioni palestinesi per migliorare le condizioni di vita negli istituti di pena. Una nuova missione del Garante dei diritti dei detenuti e delle Persone Private della Libertà Personale e dell’Associazione Antigone si è appena conclusa, a prosecuzione della sessione di formazione svoltasi lo scorso Marzo a Ramallah. La delegazione di Garante e Antigone, accompagnata dalla Direttrice di AICS Gerusalemme Cristina Natoli, ha potuto visitare Centri di detenzione e riabilitazione dei detenuti a Nablus e Gerico, oltre ad incontrare il Ministro della Giustizia Mohammad Shalaldeh, il Procuratore Generale Akram Al Khateeb ed il Governatore di Gerico Jihad Abu Al-Asal. Durante i meeting, è stata ribadita dalle Autorità Palestinesi la volontà di proseguire la ...

