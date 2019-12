Padre rapisce per la seconda volta sua figlia a Milano | la bambina era rientrata da poco

Leggi la notizia su tpi

(Di sabato 21 dicembre 2019)per lasua: laeradadalla Siria È il 2016 quando Maher Balle, siriano di 42 anni,per la primasua, che all’epoca ha nove anni, e la porta in Siria, dove rimane per quasi tre anni. La, tornata dagrazie a una delicata operazione di polizia, ieri è stata nuovamente rapita. Ill’ha prelevata da scuola all’insaputa della madre, Mariana Veintimilla, 53 anni, ecuadoriana, che si è separata da lui. L’undicenne era stata affidata alla mamma, ma ieri intorno alle 13 Balle è andato nella scuola media frequentata dallain zona Porta Romana, a, e l’ha prelevata senza che il personale dell’istituto – forse non informato – sollevasse obiezioni, come racconta il Corriere della Sera. Una testimone ha riferito di aver visto ...

