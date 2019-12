Leggi la notizia su lastampa

(Di sabato 21 dicembre 2019) La ragazza prelevata dal genitore davanti all’istituto. Era da poco rientrata in Italia grazie a una delicata operazione internazionale della Polizia. Nei confronti dell’uomo già in corso un processo per sottrazione di minore

LaStampa : La ragazza prelevata dal genitore davanti all’istituto. Era da poco rientrata in Italia grazie a una delicata opera… - IzzoEdo : RT @LaStampa: Padre rapisce la figlia all’uscita da scuola per portarla in Siria. Era già accaduto due anni e mezzo fa - GianniTacchini : Padre rapisce la figlia all’uscita da scuola per portarla in Siria. Era già accaduto due anni e mezzo fa… -