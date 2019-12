Ortomercato di Milano | al via il progetto Foody

Leggi la notizia su notizie

(Di sabato 21 dicembre 2019) Sono stati molti i progetti presentati negli ultimi anni per l’di. Nessuno di essi, però, ha mai concretamente preso vita. Sogemi, la società che gestisce l’di via Lombroso, ha deciso di provarci, lanciando “– Mercato agroalimentare di”. Ilsarà completato entro il 2022 tra demolizioni e riqualificazioni: verrà realizzato un nuovo mercato ortofrutticolo. L’obiettivo è quello di arrivare al 2025 con un rifacimento completo di tutta l’area. L’investimento previsto per(omaggio al nome della mascotte di Expo), sarà di 100 milioni di euro. Ilprevede un nuovo Padiglione Ortofrutta più moderno, una nuova piattaforma logistica, un rinnovato Palazzo Affari, che seguirà una progressiva riqualificazione per divenire un polo per aziende e professionisti italiani e internazionali che ...

